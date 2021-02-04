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Kayalar oyularak yapılan Pedromida Kilisesi definecilerin hedefi haline geldi Oldukça dik ve engebeli araziden yürüyerek ulaşılan Pedromida Kilisesi, defineciler tarafından talan ediliyor Definecilerinin kilisenin ikinci katına ulaşmak için yaptıkları merdivenler alınan tehlikeyi gözler önüne seriyor

İHA

Kayalar oyularak yapılan Pedromida Kilisesi definecilerin hedefi haline geldi Oldukça dik ve engebeli araziden yürüyerek ulaşılan Pedromida Kilisesi, defineciler tarafından talan ediliyor Definecilerinin kilisenin ikinci katına ulaşmak için yaptıkları merdivenler alınan tehlikeyi gözler önüne seriyor

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde definecilerin tarafından talan edilen Pedromida Kilisesi’nin turizme kazandırılması isteniyor.
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki Çamlık mahallesi Dereiçi mevkiinde sarp ve blok bir kayanın altında konumlandırılmış ve iki kattan oluşan Pedromida Kilisesi definecilerden kurtarılamıyor. Oldukça dik ve engebeli araziden fındıklık ve çalılıkdikenlik içinden yaklaşık 300 metre yürüyerek ulaşılan kilisenin odalarında definecilerin yaptığı kazı çalışmalardan kalan moloz yığınları yer alıyor. Duvarlarından fresk izlerinin bulunduğunu kilisenin ikinci katına ulaşım sağlanamazken, definecilerinin ikinci kata ulaşmak için yaptıkları merdivenler alınan tehlikeyi gözler önüne seriyor. 2018 yılında kilisede izinsiz kazı yapan defineciler jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken, yöre sakinleri tahribatın meydana geldiği kilisenin turizm kazandırılmasını istiyor.
Çamlık Mahalle Muhtarı İlyas Bahadır, Pedromida Kilisesi’nin tarihinin 2 bin yılları arasında olduğunu belirterek, “Birkaç gün önce Kültür ve Turizm İl Müdürümüz geldi onlarla da burada incelemeler yaptık. Burası Trabzon’da bilinmeyen bir yerdir. Bu turizm potansiyelini geliştirmek için burayı turizme kazandırmak için bu mücadeleyi iki yıldır veriyorum. Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde girişimlerde bulunduk. Buranın en önemli sorunu yol. İnsanların burayı gelip görmeleri için mekanlar oluşturmak istiyoruz. Yan tarafından patika bir yol yapılıp insanlar gelip görebileceği düz bir alan olsun istiyoruz. Daha öncelerden yurt dışından yaklaşık 1520 yıl önce Yunanistan’dan çok gidip gelenler oldu. Burası kültür müdürlüğünden tescil edildiğini öğrendik. Bu da bizim açımızdan olumlu bir gelişme diyebiliriz” dedi.

“Definecilerin uğrak yeri oldu”
Pedromida Kilisesi’nde 2,5 yıl önce definecilerden tarafından kazı çalışması yapıldığını kaydeden Bahadır, “Muhtarlığa seçilmeden önce yaklaşık 2 buçuk yıl önce burada defineciler kazı çalışmaları yaptılar. Yaklaşık 2 yıldır muhtarım, bununla alakalı 7 ay önce mahkeme nezdinde bilirkişi heyeti geldi. Burası definecilerin uğrak yeri oldu. Bir şey bulduklarını zannetmiyorum. Aslında en büyük hazine burada maalesef bu hazineyi mahvettiler. Buranın bir an önce yolunun yapılması sonra da turizme kazandırılması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Burasının tescillenmesi bizim için önemli bir gelişme. Turistler Trabzon’un doğu tarafındaki yerleri biliyor. Önemli olan buradaki keşfedilmemiş yerleri bilmek öğrenmek. Beşikdüzü ilçemizde teleferik burada kilise, Tonya’da şelale, Sis Dağı, Karadağ hepsi birbirine endeksli” şeklinde konuştu.

“İnsanların buraya çıkabilmesi çok zor; neredeyse mümkün değil”
Pedromida Kilisesi’ne ulaşmanın zor olduğunu kaydeden yöre sakinlerinden Mehmet Bülent Alp ise, “Maalesef burası geçtiğimiz yıllarda defineciler tarafından talan edildi. Artı burası definecilerin uğrak yeri oldu. Biz burasının kurtarılarak turizme kazandırılması Büyük liman için çok olumlu olacağını düşünüyoruz. Beşikdüzü teleferiği, Sis dağı, Kadıralak Yaylası, Tonya Canik şelalesi derken burası da artık turizm alanı olarak değerlendirilecek. En büyük sorunumuz yol. Geldiğimiz yolda gördük ki insanların buraya çıkabilmesi çok zor neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla insanların çevreyi görebileceği doğaya uyumlu patika bir yol yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik anlamda bölgemize bir katkısı olacak. Bilindiği üzere Vakfıkebir ekmeğimiz çok ünlü. Dolayısıyla özellikle yurt dışından gelecek olan misafirler buraya büyük ilgi göstereceğini, giderken de Vakfıkebir ekmeğimiz başta olmak üzere doğal yiyeceklerimizden alıp götüreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pedromida Kilisesi
Sahilden yaklaşık 1,5 km uzaklıkta yer alan Pedromida Kilisesi’ne oldukça dik ve engebeli araziden fındıklık ve çalılıkdikenlik içinden yaklaşık 300 metre yürüyerek ulaşılıyor. Sarp ve blok bir kayanın altında konumlandırılmış 2 katlı bir kaya kilisesi olan Pedromida Kilisesi’nin alt katından, orta kısımda ana mekân denilen esas kilise mekânı ve bu mekânın sağ ve solunda konumlandırılmış tali mekân ve galeriler bulunuyor. Kaya kilisenin yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki ikinci katının girişine yukarıdan sarkıtılan halat merdivenle ulaşılıyor. Tehlikeli olması nedeniyle üst kata ulaşım sağlanamazken, iç mekanın yan duvarlarında fresk izleri bulunuyor. Kuzey ve güney yönlerinde bulunan odalardan ortadaki odaya geçişlerin mevcut olduğu Pedromida Kilisesi’nin dışarısında iki adet su deposu yer alıyor. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/10/1998 tarih ve 3267 nolu kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen kilise adını Çamlık mahallesinin eski adı olan Petromida’dan alıyor.

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