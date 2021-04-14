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Çeltikçi Kuşu’nun göçü yarım kaldı Trabzon’un Maçka ilçesinde ağaçlara takılı halde ölü olarak bulunan kuşu ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

İHA

Çeltikçi Kuşu’nun göçü yarım kaldı Trabzon’un Maçka ilçesinde ağaçlara takılı halde ölü olarak bulunan kuşu ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Trabzon Maçka ilçesinde ağaçlara takılı halde ölü olarak bulunan göçmen kuşlardan Çeltikçi kuşunu ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Sosyal medyada paylaşımlara konu olan Çeltikçi Kuşu’nun göçü yarım kaldı. Maçka ilçesinde ağaçlara takılı halde bulunan ölü Çeltikçi kuşunun ölüm nedeni ile ilgili bir bulguya rastlanılmazken, kuşun göç yorgunluğu, zehirlenme, çarpma veya silahla vurulma nedeniyle ölmüş olabileceği belirtiliyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Çeltikçi kuşunun il genelinde, genellikle göç zamanlarında, küçük gruplar halinde, sahil kesimlerinde, sulak alanlarda, akarsu boylarında ve yaylalarda gözlenen bir tür olduğunu söyledi.
Vatandaşlar tarafından genel olarak az tanınmasına rağmen en az zarar verilen türlerden biri olduğunu kaydeden Başkaya “Çeltikçi kuşu, Avrupa, Afrika, Orta ve Güney Asya, Okyanusya, Güney Amerika’nın kuzeyi, Orta Amerika ve Kuzey Amerika’nın güneyinde yayılış göstermektedir. Dünyada geniş bir yayılış alanına sahip olan Çeltikçi kuşu, ülkemizin de hemen her bölgesinde rastlanılan bir türdür. Dünyada nesli tehlike altında olmayan, yaygın türler arasındadır. Ülkemizde ise nesli tehlike altında olmasa da, popülasyonları düşüş eğiliminde olan türler arasındadır. Ülkemizde koruma altında olan bir türdür” dedi.
Çeltikçi kuşunun görüntüsü ile dikkat çekici bir tür olduğunu ifade eden Başkaya “Gaga ucundan, kuyruk ucuna kadar olan uzunluğu, yani boyu 4866 cm, kanat açıklığı ise 88105 cm arasında değişmektedir. Uzun boyunlu, uzun bacaklı, uzun kıvrık gagalı bir göçmen su kuşudur. Türkiye’de ilkbahar yani kuzeye göçü; MartHaziran arasında, sonbahar yani güneye göçü ise; TemmuzKasım ayları arasında gerçekleşir. Ülkemizde genel olarak ilkbahar, yaz ve sonbaharda rastlanan Çeltikçi kuşu, kış aylarında da, nadir de olsa gözlenmektedir. Ülkemizde birçok alanda, küçük koloniler halinde yuva yapar ve yavru büyütürler. Sulak alanlarda, kurbağa, balık, sucul canlılar, omurgasızlar, böcekler, kertenkele, küçük yılan ve yuvadaki kuşlarla beslenirler” diye konuştu.
“Popülasyonlarını tehdit eden en büyük etmen sulak alanların yanlış yönetilmesi sonucu oluşan tahribattır” diyen Başkaya “Genel olarak türü tehdit eden başlıca tehditler; sulak habitatların değişik yollarla tahrip edilmesi, sulak alanların kurutulması, imara açılması, aşırı yeraltı suyu kullanımı, artan tuzluluk, kirlilik, zirai ilaçlar, istilacı ve yabancı bitkilerdir. Kuş gribine karşı duyarlı olduğu için, ileride sıkıntı yaşayabilecek türler arasında sıralanmıştır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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