Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

YOMRA(Trabzon),(DHA)-
STAT: Yomra İlçe
HAKEMLER: Cihan Aydın, Yunus Doğan, Erdi Abdulmecit Sayar.
YOMRASPOR: Onur, Mehmetcan, Muhammed Enes, Oğuzhan, Şenol, Cihat (Dk. 72 Anıl), Mert Miraç (Dk. 87 Ahmet Hakan), Emre (Dk. 72 Erhan Şengül), Ogün, Doğukan (Dk. 90+6 Osman ), Hayri Mert
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya, Mehmet Ersavaş (Dk.72 Murat Can), Polat , Berkay, Tamer, Selçuk, Serkan (Dk.85 Ufukcan ), Bünyamin (Dk.82 Hasan ), Mert Çapar (Dk. 81 Mehmet Akif ), Muhammet Ali, Aytaç
GOL: Dk.90+4 (Pen) Murat Can (Nazilli Belediyespor)
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup´ta deplasmanda Yomraspor'u 1-0 yenen Nazilli Belediyespor, şampiyon olarak ikinci lige yükseldi. Siyah beyazlı futbolcular ve teknik ekip, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)
2021-05-01 18:20:01
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