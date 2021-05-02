Havalar ısındı, yayla göçü başladı

Trabzon'da her yıl geleneksel hale gelen yayla göcü bu yıl havaların ısınmasıyla başladı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi sakinlerinden Tarık Gülay, küçükbaş hayvanları ile asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne başvurarak izin alan Gülay, küçükbaş hayvanlarını Kazıkbeli Yaylasına götürmek için yola çıktı. 15 Mayıs'a kadar yaylaya ulaşmayı planlayan Gülay, kış aylarına kadar bu yaylada küçükbaş hayvanları ile kalacak.

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