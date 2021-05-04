Yalıncak Plajı deniz sezonunu yetiştirilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ve Trabzonlular tarafından merakla beklenen Yalıncak Plajı Projesi’nde sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun halkı denizle buluşturmak adına hayata geçirdiği projeler arasında yer alan Yalıncak plajının haziran ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun halkı denizle buluşturmak adına önem verdiği projeler arasında yer alan Yalıncak plajında yoğun çalışma gerçekleştiriliyor. Haziran ayının sonuna doğru bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında, otopark alanı bordür ve oluk yapımına devam ediliyor. Yaya ve bisiklet yolu, su parkı, mendirek betonu, taş duvar, çocuk oyun alanı, otopark kazı ve dolgu imalatı, koruma perdesi ile araç yolu tesviyesi yapımı da tüm hızıyla sürüyor.



Tamamlandığında ahşapla kaplanacak

Yalıncak Plajı Projesi’nin son durumu ve kıyı kenar çizgisine muhalefet iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bizim Yalıncak’ta yaptığımız günü birlik tesistir. Soyunma, duş alma kabinleri yapılıyor. Onlar tuğla gibi görünse de tamamlandığında ahşapla kaplanacakları için çok güzel bir görünüm sağlanacak. Sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılıyor. Haksız paylaşımlar olduğunu düşünüyorum. Gidip yerinde görseler, Yalıncak plajının eski ve yeni durumunu kıyaslasalar, ne dediğimizi daha iyi anlayacaklardır. Orada Kıyı Kanununa aykırı hiçbir yapılaşma yapmıyoruz. Yapılanlar kaldırılabilir sökülebilir günübirlik yapılardır. Hukuka aykırı hiçbir iş yapmayız” dedi.

Şehrin bu tür sahiplenmelerini sevdiğini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak eleştiri ve uyarıları dikkate alıyoruz. Hem burada hem başka projelerde hatamız, eksiğimiz olabilir. Herkesin var. Çevre, hukuk, adalet konularında hassasiyetimiz var. Şehrin hassasiyetini biz de paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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