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Trabzon´da 8 yapay Uzungöl´ün ilki tamamlandı 

DHA

Trabzon´da 8 yapay Uzungöl´ün ilki tamamlandı 


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen Uzungöl Turizm Merkezi´ne alternatif yeni yerler için çalışma başlatıldı. Kentte, yapay göllerin yer alacağı 8 yeni turizm merkezi kuruluyor. İlk yapay göl, Düzköy ilçesi Hırsafa Yaylası´nda oluşturuldu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen Uzungöl Turizm Merkezi´ne alternatif yeni yerler için çalışma başlatıldı. Alternatif bölge arayışına giren kurumlar belirlenecek yerleri mera, arkeolojik sit ile ulaşım ve diğer özellikleri bakımından ayrıntılı araştırdı. Kentte, yapay göllerin yer alacağı 8 yeni turizm merkezi kurulması için adım atıldı. İlk yapay göl, Düzköy ilçesi Hırsafa Yaylası´nda oluşturuldu. Hayvan içme suyu ve rekreasyon amaçlı kullanılacak, 108 metre uzunluğundaki göl, 30 bin metreküp su tutacak.
SIRADA 7 GÖL DAHA VAR
İkinci yapay göl ise her yıl nisan ayında 'mavi yıldız' çiçeğinin açtığı Kadıralak Yaylası´nda yapılacak. Devlet Su İşleri 22´nci Bölge Müdürlüğü´nce diğer yapay göller ise Akçaabat Hıdırnebi, Uçarsu, Düzköy Beypınarı, Köprübaşı Barma, Şalpazarı Gökçeköy ve Sandıklı yaylalarında oluşturulacak. Yeni alanlarda kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için Koruma İmar Planları da hazırlanıyor.
`UZUNGÖL GİBİ BİR YER OLDU´
Hırsafa Göleti´nin muhteşem bir doğa içerisinde yer aldığına dikkat çeken Arif Emre Elmas, "Buraya daha önce şenliklerde gelmiştim. O zamanlarda böyle bir oluşum yoktu. Şimdi geldiğimizde çok farklı bir manzara ile karşılaşmış olduk. Burası muhteşem bir doğaya sahip. Gezilip görülebilecek bir yer. Pandemi var diye biraz sakin. Uzungöl gibi bir yer oldu. Uzungöl´le burayı kıyaslamak mümkün değil ama şehir merkezine daha yakın. İyi bir alternatif oldu" diye konuştu. 
`DOĞASI HARİKA´
Birçok insanın merak edip göleti görmeye geldiğini anlatan Ali Öztürk, "Ben buranın yerlisiyim. Burası bize göre Uzungöl´den çok daha güzel bir yer. Manzarası, doğası harika. Güzel bir gölet var. Ormanlar var. Eskiden de burası güzeldi. Ama şimdi çok daha güzel. Şimdi gölettin çevresinde kameriyeler yapılacak. Gelip giden çok fazla" dedi. 
`TEMİZ HAVANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ´
Fatma Karpuz ise, "Eskiden de çok güzeldi şimdi daha da güzel görünüyor. Birçok insan pandemiden dolayı doğaya kaçmaya çalışıyor. Buraya çok fazla insan geliyor. Biz de gölün etrafında güneşleniyoruz. Geziyoruz, temiz havanın tadını çıkartıyoruz" diye konuştu. 
UZUNGÖL
Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede, 1250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de dönüşüm projesi gündeme geldi.
BÖLGENİN TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK
Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda başta Ortadoğu olmak üzere, birçok ülkeden çok sayıda turist geliyor. Bölge, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ilgiyi karşılayamaz hale geldi. Trabzon Havalimanı'nın yanı sıra Ordu-Giresun Havalimanı'nın hizmete girmesi, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının yıl sonu tamamlanacak olması ve Yeşil Yol'un ulaşıma açılması ile bölgeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin daha da artacağı öngörülüyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Düzköy Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN/Selay SAYKAL
2021-05-17 11:01:30

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