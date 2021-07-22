Sürmene açıklarında hortum kamerada

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Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanağın ardından deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2021-07-22 11:10:56



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