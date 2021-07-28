Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de 16 ilde 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Bu kadar geniş bir etki alanına sahip olan fındık politikaları oluşturulurken çok daha hassas davranılmalı” "Dünya fındık piyasasının yüzde 75'ine hükmettiğimiz ve 5 milyon insanımızın içerisinde olduğu fındık yabancı tekellere bırakılacak bir ürün değildir"

İHA

Türkiye'de 16 ilde 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Bu kadar geniş bir etki alanına sahip olan fındık politikaları oluşturulurken çok daha hassas davranılmalı” "Dünya fındık piyasasının yüzde 75'ine hükmettiğimiz ve 5 milyon insanımızın içerisinde olduğu fındık yabancı tekellere bırakılacak bir ürün değildir"

Türkiye'de 16 ilde 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini Türkiye’nin karşıladığını, 16 ilde, 123 ilçede ve 3 bin 200 köyde fındık üreticisi bulunduğunu söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, yaptığı açıklamada, bu kadar geniş bir etki alanına sahip olan fındık politikaları oluşturulurken çok daha hassas davranılması gerektiğini söyledi. Fındığın ülkede 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendirdiğini kaydeden Pehlevan, “Fındık, Karadeniz Bölgesi halkının önemli bir kısmının geçim kaynağıdır. Aynı zamanda fındığın sosyal boyutu da oldukça önemlidir. Üretim alanı Düzce’den Artvin’e, Trabzon’dan Gümüşhane, Tokat’a kadar 16 ilde, 123 ilçede ve 3 bin 200 köyde 720 bin hektar alanda 500 bin çiftçi ile her yıl dünyanın fındık ve mamulleri ihracatına konu olan fındığın yaklaşık yüzde 75’i ülkemizden karşılanmaktadır. Üretici, tüccar, fabrikalar ve ihracatçıları da hesaba katarsak direkt ve dolaylı olarak 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendirmektedir. Bu kadar geniş bir etki alanına sahip olan fındık politikaları oluşturulurken çok daha hassas davranılmalı. Ülkemizde yetişen fındık, kalitesi ve aroması bakımından tartışmasız dünyada olmazsa olmaz bir kaliteye sahip. Bu değeri bilerek stratejilerimizi bu realite doğrultusunda yapmalıyız. 86 yıl önce 10 Ekim 1935 yılında 1. Milli Fındık Şurası'nda ilk milli ürün olarak ilan edilmesi, ülkemiz için çok önemli bir tarım ürünü olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

"Unutmayalım üretici yoksa sanayici de yok"
"Unutmayalım üretici yoksa sanayici de yok" diye devam eden Pehlevan, "Üreten ülke, kalkınan Türkiye olacaksa milli tarım politikası oluşturacaksak ülkemiz ve çiftçi lehine tarım politikaları oluşturmak gerekir. Unutmayalım, üretici yoksa sanayici de yok. En kısa zamanda belirlenen rekolte doğrultusunda maliyetin üzerine çiftçinin yaşam payı ilave edilerek üreticiyi memnun edecek bir taban fiyat belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için ise devletin TMO ve çiftçi örgütü Fiskobirlik üzerinden alım politikası oluşturması gerekmektedir. Aksi durumda fındık fiyatı hiç arzu etmediğimiz seviyelere iner. Fındığın para etmediği, çiftçi alın terinin karşılığını alamadığında üretimden kopması durumunda gelecek yıllardaki üretimde bu mutsuzluktan etkilenecektir. Böyle bir durumda ise üreticiden başlayan mutsuzluktan, fındığı işleyenden tüketiciye kadar herkes payına düşeni alacaktır. Dünya fındık piyasasının yüzde 75'ine hükmettiğimiz ve 5 milyon insanımızın içerisinde olduğu fındık yabancı tekellere bırakılacak bir ürün değildir. Fındık üreticileri, bölge milletvekillerinin çay üreticilerine verdikleri desteği ve gösterdikleri ilgiyi fındık üreticileri içinde göstermelerini beklemektedir. Fındık üreticileri kaderine mahkum edilmesin. Acilen TBMM’de iktidarı ve muhalefeti ile birlikte milli ürün olmanın bütün şartlarını sağlayan fındığı milli ve stratejik ürün kapsamına alınmasının mimarı sizler olun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Karadeniz’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 5,4 arttı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde ...
TSYD Trabzon Şubesi'nden Ahmet Ağaoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Trabzon Şubesi'nden Ahmet Ağaoğlu'na ziyaret
Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin ziyaret ettiği Sümela Manastırı 1-23 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ...
Koronavirüs aşısını olanlara turistik işletmelerde özel indirim
YEREL HABERLER Koronavirüs aşısını olanlara turistik işletmelerde ...
Turizm işletmeleri aşılanmayı teşvik için indirim kampanyası başlattı Trabzon’da aşılanmayı teşvik amacıyla hazırlanan proje kapsamında turizm işletmelerinde özel indirimler uygulanacak
YEREL HABERLER Turizm işletmeleri aşılanmayı teşvik için indirim ...