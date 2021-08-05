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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: "İleriye dönük doğru mesajlar verdik"

İHA

Abdullah Avcı: "İleriye dönük doğru mesajlar verdik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk resmi müsabakaları olmasına rağmen ileriye dönük çok doğru mesajlar verdiklerini belirterek, heyecanlandıran bir takım olmaya devam edeceklerini söyledi.
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Molde FK ile 33 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenledi.
Bu sezon ilk resmi müsabakalarını oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "Geçen seneden altı aydır çalıştığımız bir oyuncu grubu ve buna eklenen 6 oyuncumuz vardı. Biz ilk resmi maçımızı rakibimiz 19’uncu resmi müsabakasını oynadı. Bizim takımımızda ilk kez 90 dakika oynayan oyuncular vardı. Bugün oyununun özellikle hücum, aksiyon son zamanlardaki en dominant, en fazla topa sahip olan, 2025 tane pozisyonumuz, direkten dönen toplar, kaçan penaltı, rakibe bir korner verdik. Neyi yapamadık? 3 tane gol yedik. Takım savunmasıyla ilgili özellikle ikinci yarıda üçüncü defa merkezden içerimize soktukları topta yediğimiz gol var. Baskı yönlendirmeyi zaman zaman yapamazsan kopukluk oluyor. İlk yarıda bunu yaşadık. Devre arasında bunu konuştuk ve ikinci yarıda oyuncularım bunu daha iyi kurguladılar. Özellikle 45 ile 60’ıncı dakika arasında çok iyi oynayarak rakibi adeta kendi ceza sahasında tuttuk. Orada bir sürü aksiyonlar var. Ama sonucunda baktığında bir penaltı kaçtı ve beraberlik geldi. Olumlu olarak baktığımızda çıkaracağımız çok şey var. Özelikle ben geldiğimden beri üç gol hiç yememiştik. Bazen oyunun içerisinde bunlar var. Takım savunmasıyla ilgili ufak tefek detaylar var. Bunları tekrar tekrar çalışacağız. Ama bugünün bütününe baktığımda, oyuncularımız ilk resmi müsabakasında ileriye dönük doğru, çok iyi mesaj verdiler. Ben son derece mutluyum. Hem baskılı hem önde oynayan bir takım. Eksiklerimiz var, bunu kapatacağız. Seyircilerimiz bugün buna çok destek verdi. Hızımızı, şiddetimizi, rakibimize baskıyı da artırdılar. Onlara da destekleri ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bunun ikinci ayağı var. İkinci maça daha dinlenmiş, daha toparlanmış bir takım olarak en iyi şekilde iyi hazırlanacağız. Ama lige ve Avrupa kupalarına çok doğru bir mesajlar veren, heyecanlandıran bir takım olmaya devam edeceğiz. Oyuncularımı da tebrik ediyorum” dedi.

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