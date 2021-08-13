

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)UEFA Konferans Ligi 3´üncü eleme turunda Norveç temsilcisi Molde FK´yı deplasmandaki rövanş karşılaşmasında penaltılarla eleyerek adını bir üst tura yazdıran Trabzonspor´da tur sevinci yaşanıyor.

UEFA Konferans Ligi 3´üncü turda 3-3´ün rövanşında deplasmanda Molde FK´yı 1-1 biten maçta penaltı atışları sonrası eleyerek adını play-offa yazdıran Trabzonspor´da büyük sevinç yaşandı. Bordo-mavililerde karşılaşmanın ardından yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar tur sevincini paylaştı. Karadeniz ekibinde ayrıca, sonraki turda İtalya Serie A´nın güçlü takımlarından Roma ile karşılaşacak olmanın da heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor Kulübü, maçın ardından yaptığı paylaşımda Molde FK´nın sosyal medya hesabını etiketleyerek, `Harika bir dövüştü, her şey için teşekkürler´ ifadelerine yer verirken, bir sonraki rakibi Roma için de, `Biz geliyoruz Roma´ mesajını gönderdi. Bordo-mavili yöneticiler de karşılaşma sonrası Norveç´te hep birlikte sevinç pozu verdi. Bordo-mavili taraftarlar ise sonraki rakipleri Roma´ya yaptıkları paylaşımlarla meydan okudu.

BERAT VE ABDULKADİR DE SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Trabzonspor´da karşılaşmanın ardından Berat Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir yolculuğun ilk dönemecini kazasız geçirdik. Zor oldu ancak istediğimizi almasını bildik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ülke puanımız adına da önemli olan bu gece, destek mesajlarıyla yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" derken, Abdulkadir Parmak ise, "Öncelikle tur atladığımız için çok mutluyuz. Sezona başlamak açısından çok önemli maçlardı. Çok şükür alnımızın akıyla buradan dönüyoruz. Bugün bu şanlı formayla 100´üncü maçıma çıktım. Benim için onur ve gurur vericiydi. Çok güzel günlerimiz de oldu. Bir profesyonel futbolcu olarak geçen sene yapmış olduğum hatadan dolayı çok pişman ve üzgün olduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Ama yaptığım hatadan ders çıkardım ve bir daha asla böyle bir hata yapmayacağım. Doğup büyüdüğüm şehir olan Trabzon ve Trabzonsporumuza layık bir futbolcu, profesyonel olacağım. Tüm Trabzonspor camiasını ve taraftarımızı asla mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS AYI YOĞUN GEÇECEK

Bu arada 12 Ağustos´ta deplasmanda Molde FK ile karşılaşan ve 5 saatlik yolculuğun ardından ülkeye dönüş yapacak olan Trabzonspor, 18 günlük periyotta yoğun bir fikstürden geçecek. Molde FK maçı sonrası Süper Lig´in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor´a konuk olacak olan bordo-mavililer, 3 gün sonra 19 Ağustos Çarşamba günü UEFA Konferans liginde sahasında Roma´yı ağırlayacak. 4 gün sonrasında ligde evinde Sivasspor´u konuk edecek olan Karadeniz ekibi, 26 Ağustos´ta ise deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Trabzonspor, bu maçın ardından da 29 Ağustos´ta Giresunspor deplasmanına gidecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-08-13 10:47:01



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