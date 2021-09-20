Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı

Zirve yarışında bir engeli daha geride bırakan Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilk imza atarak ilk 5. haftanın en çok puanını topladı. Bordomavililer 20082009 sezonunda 5 maçta 13 puan toplamıştı.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında zorlu bir deplasmanı daha 3 puan alarak geride bıraktı. Ligde yenilgisiz olarak yoluna devam eden Bordomavililer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahadaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. 10 Kasım 2020'de bordomavili takımın başına gelen deneyimli teknik adam söz konusu dönemden sonra dış sahada çıktığı 19 maçta 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ise son 12 sezonun en çok puanına ulaştı. İlk 5. haftalarda en son 20082009 sezonunda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 13 puan toplamıştı. Bordomavililer bu sezonda 13 puana ulaşarak son yılların en çok puanına ulaştı.



Trabzonspor'un son yıllarda elde ettiği puanlar ve sıralaması ise şöyle oluştu

20082009 13 puan 1 sıra

20092010 7 puan 10 sıra

20102011 10 puan 2 sıra

20112012 8 puan 7 sıra

20122013 8 puan 7 sıra

20132014 9 puan 7 sıra

20142015 4 puan 16 sıra

20152016 10 puan 3 sıra

20162017 6 puan 11 sıra

20172018 8 puan 9 sıra

20182019 7 puan 7 sıra

20192020 6 puan 9 sıra

20202021 5 puan 14 sıra

20212022 13 puan 2 sıra

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