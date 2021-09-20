Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı

Zirve yarışında bir engeli daha geride bırakan Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilk imza atarak ilk 5. haftanın en çok puanını topladı. Bordomavililer 20082009 sezonunda 5 maçta 13 puan toplamıştı.
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında zorlu bir deplasmanı daha 3 puan alarak geride bıraktı. Ligde yenilgisiz olarak yoluna devam eden Bordomavililer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.
Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahadaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. 10 Kasım 2020'de bordomavili takımın başına gelen deneyimli teknik adam söz konusu dönemden sonra dış sahada çıktığı 19 maçta 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ise son 12 sezonun en çok puanına ulaştı. İlk 5. haftalarda en son 20082009 sezonunda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 13 puan toplamıştı. Bordomavililer bu sezonda 13 puana ulaşarak son yılların en çok puanına ulaştı.
Trabzonspor'un son yıllarda elde ettiği puanlar ve sıralaması ise şöyle oluştu
20082009 13 puan 1 sıra
20092010 7 puan 10 sıra
20102011 10 puan 2 sıra
20112012 8 puan 7 sıra
20122013 8 puan 7 sıra
20132014 9 puan 7 sıra
20142015 4 puan 16 sıra
20152016 10 puan 3 sıra
20162017 6 puan 11 sıra
20172018 8 puan 9 sıra
20182019 7 puan 7 sıra
20192020 6 puan 9 sıra
20202021 5 puan 14 sıra
20212022 13 puan 2 sıra
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.