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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da hedef zirve

DHA

Trabzonspor´da hedef zirve


Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)-Süper Lig'in 7´nci haftasında Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor´u yenerek, zirve koltuğuna yerleşmeyi hedefliyor.
Süper Lig´de maç eksiğiyle 14 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3´üncü sırada yer alan Trabzonspor, 7´nci hafta mücadelesinde yarın sahasında 12 puanlı Aytemiz Alanyaspor´u konuk edecek. Bordo-mavililer, zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş´ın da puan kaybı yaşadığı haftada Alanyaspor´u mağlup edip, zirve koltuğuna yerleşmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da kart cezalısı Vitor Hugo´nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak, Denswil ve Koita bu maçta forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz´ün durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Aytemiz Alanyaspor karşısında son oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki ilk 11´ine göre iki değişiklik yaparak, cezalı Hugo´nun yerine Hüseyin´e, Abdülkadir Ömür´ün yerine ise Djaniny´e forma vermesi bekleniyor.
ALANYASPOR İLE 11´İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig´de 11´inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Trabzonspor´un 2, Aytemiz Alanyaspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşmadan ise kazanan çıkmadı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, buna karşılık kalesinde 17 gol gördü.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
"UğurcanPeres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius"
SAKAT: Trondsen, Abdulkadir Parmak, Denswil, Koita, (Dorukhan Toköz belirsiz)
CEZALI: HugoDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-26 10:43:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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