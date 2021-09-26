Trabzonspor´da hedef zirve

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)-Süper Lig'in 7´nci haftasında Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor´u yenerek, zirve koltuğuna yerleşmeyi hedefliyor.
Süper Lig´de maç eksiğiyle 14 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3´üncü sırada yer alan Trabzonspor, 7´nci hafta mücadelesinde yarın sahasında 12 puanlı Aytemiz Alanyaspor´u konuk edecek. Bordo-mavililer, zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş´ın da puan kaybı yaşadığı haftada Alanyaspor´u mağlup edip, zirve koltuğuna yerleşmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da kart cezalısı Vitor Hugo´nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak, Denswil ve Koita bu maçta forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz´ün durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Aytemiz Alanyaspor karşısında son oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki ilk 11´ine göre iki değişiklik yaparak, cezalı Hugo´nun yerine Hüseyin´e, Abdülkadir Ömür´ün yerine ise Djaniny´e forma vermesi bekleniyor.
ALANYASPOR İLE 11´İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig´de 11´inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Trabzonspor´un 2, Aytemiz Alanyaspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşmadan ise kazanan çıkmadı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, buna karşılık kalesinde 17 gol gördü.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
"UğurcanPeres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius"
SAKAT: Trondsen, Abdulkadir Parmak, Denswil, Koita, (Dorukhan Toköz belirsiz)
CEZALI: HugoDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-26 10:43:32
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