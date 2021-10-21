Trabzonspor, Göztepe karşısında bir yıllık seri peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç maç kaybetmeyen bordomavililer, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini bir yıla çıkartacak.

Süper Lig'in 10. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlarda yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.



Avcı ile deplasmanda hiç yenilgi yaşamadı

Bordomavililer, 10 Kasım 2020'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı göreve getirmesinin ardından oynadığı 21 deplasman maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederek rakiplerine geçit vermedi.



362 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 31'lik sonuçla yaşadı. 362 gün önce son dış saha yenilgisini yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra 22 dış saha maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Bordomavililer, Göztepe deplasmanından puanla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini bir yıla çıkartacak.



Trabzonspor'un bir yıllık yenilmezlik serisi elde ettiği maçlar ve aldığı

202021 sezonu

Alanyaspor: 1 Trabzonspor: 1

Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1

Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0

Hatayspor: 0 Trabzonspor: 1

Karagümrük: 1 Trabzonspor: 2

Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1

Gençlerbirliği: Trabzonspor: 2

Beşiktaş: 1 Trabzonspor: 2

Yeni Malatya: 0 Trabzonspor: 2

Başakşehir: 0 Trabzonspor: 1

Kasımpaşa: 1 Trabzonspor: 2

BB Erzurum: 0 Trabzonspor: 0

Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0

Çaykur Rizespor: 0 Trabzonspor: 0

Galatasaray: 1 Trabzonspor: 1

Göztepe: 1 Trabzonspor: 1

Konyaspor: 1 Trabzonspor: 1



202122 sezonu

Yeni Malatyaspor: 1 Trabzonspor: 5

Giresunspor: 0 Trabzonspor: 1

Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 1

Konyaspor: 2 Trabzonspor: 2

Kayserispor: 1 Trabzonspor: 2

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