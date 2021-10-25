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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Garsona kurşun yağmuru

İHA

Garsona kurşun yağmuru

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi lokanta çalışanını tabancayla vurdu.
Olay saat 14.00 sıralarında Of ilçe merkezindeki Yıldız Sokak üzerinde bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Ö.(20) aralarında husumet olduğu gerekçesiyle lokantada garsonluk yapan İshak. Ö. 'yü (50) lokantaya gelerek tabancayla yaraladı. Ayak kısmından isabet eden iki kurşunla yaralanana İshak Ö. olay yerine gelen ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunlamadan sonra olay yerinden kaçan Oktay Ö. için polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Olayda yaralan İshak Ö.'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Polislerin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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