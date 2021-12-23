Trabzon'da kar yağışında öğrenciler mahsur kaldı; eğitime kar tatili (2)



UZUNGÖL'DE KAR; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Trabzon'da etkili olan kar, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde okul ziyareti sonrası Uzungöl'den dönen Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Camurali'nin aracı, rampa yolda buzlanma nedeniyle kaydı. Uzungöl'den dönüş yoluna geçen çoğu ziyaretçiler de araçlarıyla buz ve karlı yolda zor anlar yaşadı. Çevredekilerden kimi yolda kalan sürücülere yardım ederken kimi de bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntü çeken bir kişi de dengesini kaybederek, düşmesi sonucu kolundan yaralandı. Görüntülerde; kar ve buzla kaplı yolda kontrolden çıkan araçların hızla kayarak bariyerlere çarptığı, çevredekilerin 'Allah-u Ekber, bismillah inşallah bir şey olmaz' diyerek bağırdığı, 'yoldan çekilin' diye bağırıp, ıslık çalan vatandaşların da kayan araçları güçlükle durdurmaya çalıştığı anlar yer aldı.Yaşar FALCI/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Yaşar FALCI

2021-12-23 00:01:30



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