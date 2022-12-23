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Trabzon TOKİ kura çekilişi başladı! İşte canlı çekiliş

Tabzon TOKİ kura çekimi heyecanı başladı. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Trabzonda konut sahibi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği kura günü geldi çattı. TOKİ Trabzon kura çekimi canlı yayında takip edilecek. İşte TOKİ Trabzon kura çekimi canlı yayın ve sonuç sorgulama ekranları...

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  • Trabzon TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN izle | 23 Aralık 2022 TOKİ Trabzon kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

    TOKİ Trabzon kura çekimi canlı yayın ekranı kura heyecanın başlamasıyla birlikte Trabzon'daki sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenler tarafından merakla araştırılıyor.Hemen belirtelim 23 - 24 Aralık Trabzon TOKİ tarihi merak ediliyor. İşte 23 Aralık TOKİ Trabzon kura çekimi canlı yayın ve sonuç ekranı...
  • Trabzon TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN izle | 23 Aralık 2022 TOKİ Trabzon kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

     TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Kırşehir kura çekimi 23 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleştiriliyor.

    9 ilçede toplam 2300 sosyal konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Trabzon kura çekimi saat 10.00'da canlı yayında gerçekleştiriliyor.
  • Trabzon TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN izle | 23 Aralık 2022 TOKİ Trabzon kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

    TRABZON TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Trabzon sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    TRABZON TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
  • Trabzon TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN izle | 23 Aralık 2022 TOKİ Trabzon kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

    TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    TOKİ Trabzon kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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