Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'a övgülerde bulundu

Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci
AA

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, Trabzonspor için ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Kusursuz fırtına" başlığını kullanırken, "Süper Kupa'da Başakşehir'i tokatlayan Trabzonspor, Beşiktaş'ı da seriye takıp İstanbul'u fethetti" ve "Trabzonspor, ligde 9 maçtır yenilmeyen Beşiktaş'ı kendi evinde devirip, zirveye yelken açtı" değerlendirmelerine yer verdi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcıları", arka sayfasında "Adımız fırtına, işimiz zafer" ve "Kartal değil ejderha olsan ne yazar" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Kasketliler geri döndü" ve "Zirvenin uşakları geliyor" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, zirveye uçuyoruz" başlığına yer verildi.

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Fırtına, kartalı evinde avladı" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Süper Kupa'yı müzesine götüren fırtına, ligde de Beşiktaş'ı devirdi, zirve yarışını karıştırdı" görüşlerini paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Kusursuz fırtına" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Coştuk bir kere, koşar adım geliyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

GOLCÜ GELİYOR! Boupendza Galatasaray yolunda! Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOLSon dakika Galatasaray transfer haberleri
Beşiktaş - Trabzonspor maçı yazar yorumları
FUTBOL"Sahadaki herkesten farklıydı"
BİTEN TRANSFERLER! Süper Lig'de biten transferler (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş)
FUTBOLSüper Lig'de imza şov!
Galatasaray'ın konuğu Medipol Başakşehir
FUTBOLGalatasaray'ın konuğu Başakşehir
Lider Fenerbahçe, yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak
FUTBOLFenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, İstanbul'a geldi
FUTBOLMostafa Mohamed, İstanbul'a geldi
Son dakika TRANSFER! Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi açıkladı!
FUTBOLFenerbahçe, Kemal Ademi'yi açıkladı!
Youssouf Ndayishimiye, Medipol Başakşehir'de
FUTBOLNdayishimiye bombası!
Son dakika! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku!
FUTBOLBeşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku!
Beşiktaş'tan Cenk Tosun paylaşımı
FUTBOL"Çok özlemişiz!"