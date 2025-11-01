Trabzonspor 10 kişi kaldı!
Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da 83. dakikada Zubkov yerine oyuna giren Benjamin Bouchouari, 90. dakikada Sallai'ye yaptığı faulun ardından direkt kırmızı kart gördü.
Giriş: 01.11.2025 - 22:03 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:07
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı.
Bordo-mavililer, 90+1. dakikada 10 kişi kaldı.
Trabzonspor'da 83. dakikada Zubkov yerine oyuna giren Benjamin Bouchouari, 90. dakikada Sallai'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ