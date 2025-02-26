Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. 7 golün çıkığı mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri John Lundstram, Edin Visca, Batista Mendy, Muhammed Cham ve Simon Banza kaydetti. Rizespor'un golleri ise Vaclav Jurecka (p) ve Casper Hojer'den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 7 puana ulaştı ve grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Ç. Rizespor ise turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Ivo Grbic'de kaldı. REKLAM 13.dakikada Trabzonspor'un ön alan baskısı sonucu kazandığı topta Banza, ceza sahası içindeki Lundstram'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ivo Grbic'den döndü. Dönen topu Lundstram kaleci'nin sağından ağalarla buluşturdu. 1-0