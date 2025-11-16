Trabzonspor: 84 - Beşiktaş GAİN: 98 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 98-84 mağlup etti.

İlk periyodu 31-15, devreyi 50-36 geride kapatan bordo-mavililer, üçüncü çeyreği de 78-63 geride tamamladı. Trabzonspor, son periyottaki çabasına rağmen mücadeleden 98-84’lük skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, lige 8'de 8 ile başladı. Trabzonspor ise dördüncü mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, Basketbol Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezona 8'de 8 ile başlangıç yaptı.