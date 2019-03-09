Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Bordo-Mavililer, geçtiğimiz hafta 2-0 öne geçmesine karşın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken Akigolar ise Aytemiz Alanyaspor'u güzel bir oyunla 3-1 mağlup etmişti.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Anthony, Hugo Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Rotman, Sissoko, Serginho, Barbosa, Onur Ayık, Bokila

TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

14. RANDEVU

Trabzonspor ile Akhisarspor oynanacak karşılaşma ile 14. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında geride kalan 13 maçta bordo-mavililerin 5 galibiyeti bulunurken, Ege temsilcisi de 5 kez kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan maçı bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı.

TRABZON'DAKİ MAÇLARDA DENGE VAR



İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer rakibi karşısında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü.

EN FAZLA ŞUT ÇEKEN TAKIM TRABZONSPOR



Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım oldu. Bordo-mavililer 133 isabetli şut istatistiği ile bu alanda ön planda yer alırken, takımın en fazla şut çeken ismi ise 37 şutla Hugo Rodallega oldu.

DURAN TOPLARA DİKKAT



Trabzonspor'un bu sezon eksik olan yönlerinin başında ise duran toplar geliyor. Bordo-mavililer duran top organizasyonlarından kalesinde 15 gol gördü. Teknik Direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda bu eksikliği gidermek için çalışıyor.



Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ