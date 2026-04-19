        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Başakşehir hangi kanalda?

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Trabzonspor – Başakşehir maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 19:14 Güncelleme:
        Trabzonspor – Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Geçen hafta Alanyaspor ile berabere kalan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz ekibi, Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda yeniden çıkışa geçmek istiyor. Başakşehir ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar aralarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Başakşehir hangi kanalda?" İşte detaylar...

        TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor - Başakşehir FK maçı 19 Nisan Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

        TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        EKSİKLER

        Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu, kadroya dahil edilebilecek. Sakatlıkları devam eden Batagov, Visca ve genç oyuncu Taha Emre İnce ile kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli ise takımda yer alamayacak.

        RAMS Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, karşılaşmada forma giyemeyecek

        İŞTE 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Felipe, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.

        Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Adana'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
