Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Trabzonspor – Başakşehir maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor – Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Geçen hafta Alanyaspor ile berabere kalan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz ekibi, Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda yeniden çıkışa geçmek istiyor. Başakşehir ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar aralarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Başakşehir hangi kanalda?" İşte detaylar...
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Başakşehir FK maçı 19 Nisan Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
EKSİKLER
Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu, kadroya dahil edilebilecek. Sakatlıkları devam eden Batagov, Visca ve genç oyuncu Taha Emre İnce ile kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli ise takımda yer alamayacak.
RAMS Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, karşılaşmada forma giyemeyecek
İŞTE 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Felipe, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.