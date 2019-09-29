Trabzonspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Ligde son üç maçtır kazanamayan Trabzonspor, 6’ncı hafta mücadelesinde bugün sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, ligin ikinci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra kazanamadı. 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlılar ise, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı, Ahmet Selim Kul ve Erhan Kaan Adıgüzel'in canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Medical Park

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, N'Koudou, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı