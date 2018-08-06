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"Trabzonspor camiaya gelecek adına umut verdi."

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, İstanbul'da Cagliari ile oynadıkları hazırlık maçının gelecek adına umut verdiğini söyledi

06 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:34:28 | Güncelleme:

Şahin, yaptığı açıklamada, Slovenya'daki yoğun kamp döneminin ardından Samsunspor ve Cagliari ile yaptıkları karşılaşmalarında iyi sinyaller aldıklarını belirtti.

Takımın yoğun antrenmanlar nedeniyle yorgun olduğunu, bunu üzerinden atması ve eksikliklerin giderilmesinin ardından çok daha iyi duruma geleceğine inandığını ifade eden Şahin, "Cagliari maçı takım oyunu konusunda önemli adımlar attığımızı gösterdi. Lig öncesi de bize ve camiaya gelecek adına umut verdi." dedi.

"ZORLU MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Trabzonspor'un bir yandan ekonomik sorunlarla uğraşırken diğer taraftan da sportif açıdan başarıya ulaşması için ekip olarak çalışmalar yaptıklarını kaydeden Şahin, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığımız karşılaşma sezon öncesi motivasyon açısından da iyi bir prova oldu. Taraftarlarımız, futbolcularımız hep beraber kenetlendik. Takımımıza, teknik heyetimize güveniyoruz, inanıyoruz. Bu takım, kendisine inananları mahcup etmeyecektir." diye konuştu.

Şahin, bordo-mavili takımın 1974-1975 sezonunda o dönemdeki adıyla Birinci Futbol Ligi'ne yükseldiğini ve 45 sezondur da aynı ligde yer alan bir takım olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor, her zaman hedefi olan, lige renk katan, zorlu dönemlerde büyük başarılar elde etmiş bir takımdır. Her dönem lig zorlu. Bu sezon da zorlu bir ligin bizi beklediğini bekliyoruz. Takım ve camia olarak bu zorlu ligde en iyi şekilde mücadele etmeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Şahin, "Yeni sezonun Trabzonspor ve tüm takımlar için hayırlı olmasını diliyoruz. Futbolcularımıza, teknik kadromuza başarılar diliyoruz. İnşallah lige güzel bir şekilde başlayacağız." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Haluk Şahin, Cagliari maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tatil dönemi olmasına karşın 25 binden fazla taraftarın kendilerini desteklediğini ifade eden Şahin, "Bu yolda taraftarlarımızla birlikte yürüyeceğiz. Onların bu ilgisi takıma büyük moral oldu. Futbolcular sahada arkalarındaki gücü bir kez daha hissettiler. İnşallah futbolcular da sahada aldıkları sonuçlarla onları mutlu edecekler." diyerek sözlerini tamamladı.

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