Çarşamba gününü izinli geçirecek olan Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına perşembe günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

Bordo-mavili yönetim yaptığı toplantının ardından Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı. Yönetimin güvenini sürdürdüğü tecrübeli teknik adam da bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kararı belirsizliğini koruyordu.

AVCI DETAYLI RAPOR SUNACAK

Abdullah Avcı, takımın kötü gidişatıyla ilgili teknik ekibiyle birlikte rapor hazırlayarak çarşamba günü İstanbul'da yönetim kuruluna sunacak.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'nın raporu doğrultusunda takımın gidişatıyla ilgili karar verecek ve gönderilecek isimler ile transfer politikası belirlenecek.

EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANIP DESTEK VERDİLER

Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, Abdullah Avcı'nın evinin önünde toplanarak tecrübeli teknik adama destek verdi.

Deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Avcı'nın istifa kararı almaması için bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak, deneyimli çalıştırıcının takımın başında kalması istediler.