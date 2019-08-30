Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30´da gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenilenme antrenmanı yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR FENERBAHÇE MAÇINDA OLMAYABİLİR

AEK maçında oyuna devam edemeyen ve 44´üncü dakikada oyundan çıkan Abdülkadir Ömür´ün yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Kamil Ahmet takımla çalışmalarda yer almadı. Dizinde ödem olduğu belirtilen Abdülkadir Ömür´ün Fenerbahçe maçında giymeme ihtimalinin bulunduğu, yapılacak son kontrollerin ardından da genç oyuncunun oynayıp oynamayacağının netleşeceği kaydedildi.



30 AĞUSTOS NEDENİYLE ANTRENMAN ÖNCESİ TÜRK BAYRAĞI İLE POZ

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncular bu sabah yapılan antrenman öncesinde Türk Bayrağının etrafında birleşerek, hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladılar.

Yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan Trabzonspor, 14.30´da İstanbul´a hareket edecek.

KARAMAN, STURRIDGE İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Teknik Direktör Ünal Karaman, takımın yeni transferi İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile özel bir görüşme yaptı. Eksiklerini gidermeye çalışan oyuncunun son durumu hakkında bilgiler alan Karaman, tecrübeli oyuncu ile yaptığı çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.