Kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Juraj Kucka ile yolların ayrılma kararı alınmasının ardından 2 ismin daha bileti kesildi.

Ünal Karaman’dan formayı alamayan Arjantinli sol bek Luis İbanez ile sakatlıklarla boğuşan Mustafa Akbaş için devre arasında gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Bordo-Mavili yönetimin, bu isimlerin takımdan ayrılması halinde yerlerini doldurmak adına çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında.

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