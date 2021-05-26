Trabzonspor, orta sahaya takviye için bir süredir Lucas Biglia ile görüşürken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler, Göteborg'da forma giyen dünya yıldızı Marek Hamsik'i bordo-Mavili kulübe önerdi ve Trabzon'un ödeyebileceği rakamı iletmesini istedi. 33 yaşındaki Slovak orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Hamsik'in sözleşmesi Ağustos ayında bitecek.

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