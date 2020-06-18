Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas grubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kasığından sakatlanan Anthony Nwakaeme antrenmana katılmazken Jose Sosa'nın ise salonda çalıştığı öğrenildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.