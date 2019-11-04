Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe mağlubiyeti sonrası hakem Fırat Aydınus’a ve MHK’ye tepki gösterdi. A Spor’a konuşan Ağaoğlu, “Köşemize çekilmiş, başımıza taş gelince tepki koyan bir kulüp değiliz. Futbolcularımızı, hakemlerin adaletine teslim ediyoruz. Ancak geçen seneden çok da farklı bir durum görmedik. Ayrıca bunu bir hata olarak da görmüyorum” dedi.

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sörloth’un pozisyonunu ekrandan izledim. O an, penaltıyı kimin kullanacağını düşünmeye başladım. VAR neden var? Bu işe sebep olanların ne cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Bu defter asla kapanmaz. Ölü

taklidi yapılacaksa o ölüyü kefeniyle birlikte mezarından çıkarırız. 60 değil 60 bin gün ceza verseler de bu defter kapanmaz.”

BU HAKEMLERLE LİG BİTMEZ

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Sörloth’un pozisyonunda penaltı yerine devam kararı verilmesinin ligin

geleceği açısından kendilerini çok düşündürdüğünü söyledi. Sağıroğlu, “Gerek MHK’nin, gerekse hakemlerin Trabzonspor’a karşı olan niyeti artık gizlenemez boyuta gelmiştir. Jose Sosa’ya yapılan kırmızı kartlık fauller es geçilmiştir. Sörloth’un pozisyonunda VAR’a bile gidilmemiştir. Bu MHK ve bu tarz hakemlerle bu sezon lig tamamlanmaz” diye konuştu.

İŞTE O POZİSYON

Trabzonspor'un Göztepe'ye 1-0 kaybettiği maçın 58. dakikasında kritik bir an yaşandı. Ceza alanına giren Sörloth, rakibi ile girdiği mücadelede kendisini yerde buldu. Bordo-Mavililer’in yoğun penaltı itirazlarına rağmen maçın hakemi Fırat Aydınus VAR’a bile gitmeyerek oyunu devam ettirdi. Trabzonsporlu taraftarla ise pozisyonun net penaltı olduğunu belirtip Aydınus’a tepki gösterdi.