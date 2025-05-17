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        Trabzonspor'da sakatlık: 4 oyuncu kadroda yok

        Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:22
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        Trabzonspor'da sakatlık: 4 oyuncu kadroda yok
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        Trabzonspor’da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulunurken, oyuncuların tedavilerine başlandığını belirtti.

        Beşir açıklamasında “Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36’ncı haftasında deplasmanda oynayacağımız Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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