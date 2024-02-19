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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da son iki sezonun en golcüsü Trezeguet - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da son iki sezonun en golcüsü Trezeguet

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Trezeguet, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu konumunda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:01
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        Son iki sezonun en golcüsü
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        Mısırlı oyuncu, geçen sezon bordo-mavili takımın 11 gol ile en fazla gol kaydeden futbolcusu olurken bu sezon ise 9 golü bulunan Paul Onuachu'nun ardından 6 golle ikinci sırada yer alıyor.

        Trezeguet, iki sezonda ligde 34 maçta forma giyerken rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başardı.

        Kötü gidişatı durdurdu

        Mısırlı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra Trabzonspor'un kötü gidişatını da durdurdu.

        Bu sürede ligde 6 maça çıkamayan Trezeguet, 2-0 kaybedilen Beşiktaş maçıyla forma giymeye başlarken Gençlerbirliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatmalarda attığı gol ile takımına turu getiren isim oldu.

        Bordo-mavili futbolcu, sahalarında 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-0 kazandıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında da takımının ilk golünü kaydetti.

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        Biri Ziraat Türkiye Kupası, 2'si lig olmak üzere Mısırlı oyuncu, son 3 maçta alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.

        13 puanlık katkı

        Trabzonspor, Trezeguet'in ligde gol attığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.

        Dış sahada EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere biten karşılaşmada 1, Gaziantep FK maçında 2 gol atan Mısırlı oyuncu, daha sonra 3-0 hükmen kazanılan İstanbulspor karşısında da 1 gol attı.

        Trezeguet, ligin son 2 haftasında sahalarında 2-0 galip geldikleri Atakaş Hatayspor ve dış sahada Siltaş Yapı Pendikspor maçında da 1'er gol kaydetti.

        10 numara forma ile 2 maçta da gol attı

        Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından 27 numaralı formayı bırakarak 10 numaralı formayı giyen Trezeguet, son 2 karşılaşmada çıktığı bu formayla gol atmayı başardı.

        Trezeguet, ilk olarak 10 numaralı formayla çıktığı Atakaş Hatayspor, ardından Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında 1'er gol kaydetti.

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