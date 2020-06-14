Sosa sevinci!

Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 3-1'lik zaferle dönerken hafif sakatlığı bulunan Sosa riske edilmemişti. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, salı günü Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanacak yarı final rövanş mücadelesi için Sosa’yı sakladı. Tangocu, büyük bir ihtimalle İstanbul deplasmanında ilk 11’deki yerini alacak. Karadeniz ekibi, Trabzon’daki ilk maçı 2-1’lik skorla kazanmış ve rövanş öncesi avantaj elde etmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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