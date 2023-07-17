Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık kapıda: Dorukhan Toköz...

Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası takıma katılmış ancak bir türlü istenen form seviyesine çıkmamıştı.

Teknik Direktör Bjelica, Dorukhan Toköz'ün fiziksel olarak eksik kaldığını ve kilo fazlası olduğunu rapor ederek oyuncuya ekstra antrenmanlar koymuştu.

3 Şurada Paylaş!









TRT Spor'un haberine göre Dorukhan'ın son bir görüşme daha yaptığı Bjelica'ya idman programını çıkarmakta zorlandığını ve takımdan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi.