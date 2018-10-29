Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, kulübün sitesinden konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı´nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptık. Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M. Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf´un yaklaşık olarak 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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