        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Zubkov geçen sezonki performansını aratıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Zubkov geçen sezonki performansını aratıyor!

        Trabzonspor'un geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, bu sezon beklenin uzağında sezona başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 12:21 Güncelleme: 23.09.2025 - 12:21
        Zubkov geçen sezonki performansını aratıyor!
        Geçen sezon ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen ve ligin ikinci yarısında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda takımına büyük katkı sağlayan Zubkov, bu sezon ise eski performansını aratıyor.

        Trabzonspor'da geçen sezon ligde 15 maçta 941 dakika sahada kalan Zubkov, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, bu oyuncunun gol attığı maçlarda 10 puanı hanesine yazdırdı.

        KUPADA FİNALE TAŞIMIŞTI

        Ukraynalı oyuncu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta forma giyerken 2 kritik gol atarak takımını finale taşımıştı.

        Zubkov, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağlayarak yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

        Bordo-mavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

        BU SEZON 90 DAKİKASI YOK

        Oleksandr Zubkov, bu sezon ligin ilk 6 haftalık bölümünde tüm maçlarda forma giymesine karşın hiçbir karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalamadı.

        Sırasıyla Kocaelispor maçında 77 dakika, Kasımpaşa maçında 25, Hesap.com Antalyaspor maçında 84, Samsunspor maçında 82, Fenerbahçe maçında 60, Gaziantep FK maçında 78 dakika görev yapan Zubkov, 406 dakika forma giyebildi.

        Sadece üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayamayan Zubkov, diğer maçlarda ise 90 dakikayı tamamlayamadı.

        GOLSÜZ SEZONU

        Geçen sezon gol yollarında etkili olan Ukraynalı oyuncu, bu sezon ise skor anlamında bekleneni veremedi.

        Ligin ilk 6 haftasında skor katkısı veremeyen Zubkov, son maçlarda da teknik direktör Fatih Tekke'nin kenara aldığı isimlerin başında geldi.

