Trabzonspor'dan Beşiktaş'a yanıt: Herkes haddini bilsin!
Trabzonspor–Beşiktaş maçının ardından yaşanan tartışmalar sürerken, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş cephesinden gelen açıklamalara sert ifadelerle karşılık verdi.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Trendyol Süper Lig'de 3-3 sona eren Trabzonspor–Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.
İşte o açıklama:
"Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!
Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!
Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır.
Herkes bilsin ki;
Trabzon’da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır.
Açıkça uyarıyoruz;
Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız!
Tekrar ediyoruz!
Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!"