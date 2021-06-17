Trabzonspor'dan bir transfer daha

Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a duyurdu. Bordo-mavililer, Koita'ya 2021-22 sezonu için 1.1 milyon euro, 2022-23 sezonu için 1.15 milyon euro ve 2023-24, 1.2 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Koita ayrıca her sezon için 333 bin Euro imza ücreti alacak.

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