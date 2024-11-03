Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi koreografi!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor maç öncesinde Cumhuriyet koreografisi yaptı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta Cumhuriyet Bayramı için bir koreografi yaptı.
Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi koreografide Cumhuriyet Bayramı için Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin yer aldığı görselle birlikte "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" pankartı açtı.
Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon ve Trabzonspor'un sembol isimlerinin yer aldığı diğer koreografide şu ifadeleri kullandı:
"Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu."