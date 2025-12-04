Habertürk
        Trabzonspor'dan iç sahada dikkat çeken performans: 1 kez kaybetti! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan iç sahada dikkat çeken performans: 1 kez kaybetti!

        Türkiye Kupası'nda Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürdü. Süper Lig'de 31 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, iç sahada bu sezon yenilgi görmedi.

        Giriş: 04.12.2025 - 14:42 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:42
        Trabzonspor'dan iç sahada dikkat çeken performans!
        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürdü.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı toplam 16 resmi karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet aldı.

        Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken yüzde 62,5 galibiyet oranı yakaladı.

        TEKKE YÖNETİMİNDE LİGDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

        Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 13 lig karşılaşmasına çıktı.

        Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

        BU SEZON İÇ SAHA LİDERİ

        Süper Lig'de geride kalan 14 haftada topladığı 31 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, iç sahada bu sezon yenilgi görmedi.

        Karadeniz ekibi, sahasında bu sezon 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puan toplayarak ilk sırada yer alırken Fenerbahçe ve Galatasaray ise bir maç eksiğiyle 17 puan elde etti.

        208 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

        Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı.

        Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 208 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

        KUPADA 3 GALİBİYET

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

        Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi de 2-0 yenerek finale kamıştı.

        Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altapı Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken kupada sahasındaki 3 maçı da kazanmayı başardı.

