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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Trabzonspor'dan kupa maçı öncesi zemin tepkisi! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'dan kupa maçı öncesi zemin tepkisi!

        Trabzonspor, kupada Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi zemin için bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 19:05 Güncelleme: 08.02.2024 - 19:05
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        Trabzonspor'dan zemin tepkisi!
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi flaş bir paylaşım yaptı.

        Bordo-mavililer, Eryaman Stadyumu'nun zeminini paylaştı ve, "Marka değeri, Futbolcu Sağlığı" ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da maç öncesi röportajında zemine tepki gösterdi. Avcı, şu sözleri kullandı:

        "Zemini görüyorsunuz. 2 gün önce Ankaragücü de burada oynamak istemiyor. Bugün Gençlerbirliği de burada oynamak istemiyordur, biz de oynamak istemiyoruz. Tribünler bomboş. Oyun kalitesi düştü. Bugün ligimizde baktığında, İstanbul'da bir takıma gideceğiz mesela, hangi stadyumda oynayacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir kriteri yok mu, bu değişmeyecek mi? Marka değerinden bahsederken bunu nasıl değiştireceğiz? Biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Nasıl marka değerini oluşturacağız? Bu oyun sağlıklı zeminde oynanır. TFF açıklama yapıyor mu, Süper Kupa finali oynanmadı, onunla ilgili bir açıklama var mı, yapılacak mı? Neden, bu oyun nasıl gelişecek? Hastalık var, deprem var, biz oynuyoruz. Hiçbir cevap verilmeyecek. Her hafta hakemleri konuşuyoruz. Benim de canım yandı geçen hafta. Sıkıştım, anlatmak istedim. Bunu sporcu sağlığı için, marka değeri için anlatıyorum. Üzülüyorum, biraz rahatlamak ve konuşmak istedim. Umarım değişir, değişmeyecek biliyorum. Devletimiz bu kadar stadyum yaptı, zeminine bakmıyoruz. 2 gün sonra başka bir maç oynanacak burada. Buna cevap verilmeyecek, bunun düzeltilmesi için bir şey yapılmayacak."

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