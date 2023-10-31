Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı´ya destek - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı´ya destek

        Trabzonspor´da ikinci dönemini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, lige kötü başlayan takımı bordo-mavili camianın da desteğiyle yeniden toparlamaya çalışıyor. Camianın önde gelen isimlerinden Ali Kemal Denizci ve Turgay Semercioğlu, takımın eski başarısına kavuşması için çalışan Avcı´ya destek verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı´ya destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, 2021-22 sezonu şampiyonluğundan sonra yaşanan kötü gidişata bağlı yönetim ve teknik adam değişimine rağmen bu sezon ligde istediği başlangıcı yapamadı. Abdullah Avcı sonrası bayrağı devralan Nenad Bjelica yönetimindeki takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 8´inci haftada Hırvat hoca ile yollar ayrıldı. Bjelica´nın gidişiyle Abdullah Avcı, 7 ay sonra Trabzonspor´a geri dönerken camia tecrübeli teknik adamın dönüşünü sevinçle karşıladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan takımın başına 2 hafta önce yeniden geçen Avcı, çıktığı 2 müsabakada 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililerin son şampiyon hocası, kötü gidişatı durdurmak için takımdaki dağınık ruhu toparlayıp, ligde mücadele edebilir hale getirmeye çalışıyor. Trabzonspor tarihine adını yazdıran eski futbolculardan Ali Kemal Denizci ve Turgay Semercioğlu da kadro değişimi yaşanan takımı, eski başarılı günlerine kavuşturmaya çalışan Abdullah Avcı´ya destek verdi.

        REKLAM

        DENİZCİ: AVCI´NIN OLMASINDA BEN DE KEFİL OLDUM

        Nenad Bjelica sonrası Abdullah Avcı´nın geri dönmesini istediğini belirten 'Fırtına' lakaplı eski Trabzonsporlu ve milli futbolcu Ali Kemal Denizci, "Biraz erken geldi ama ben Abdullah Avcı´nın gelmesini çok istedim. Karakteri, adamlığı, mütevaziliği, sevecenliği güzel, seviyorum da kendisini. Hocalık yönünde istememin ayrı sebebi var. Takımın transferlerini daha önceden yapmış, takımı ve şehri çok iyi tanıyan, yönetimle arası iyi olması, yaptırım gücü olan bir insanın olması Trabzonspor'un menfaatine olur diye düşündüm ve Abdullah hocanın olmasında ben de kefil oldum" dedi

        "HOCALIK SADECE TAKTİK VERMEK DEĞİL"

        Yerli teknik direktörlerin Süper Lig´de başarıya daha yakın olduğunu belirten Denizci, "En azından Türk futbolu ve futbolcusunun ne olduğunu, ne oynayacağını, ne yaptığını biliyor. Onun için tabii ki bu bazen hocalıktan ziyade farklı işler arayan bir meslek. Hocalık sadece taktik vermek değil. Futbolcunun sana güveninin olması, baba gibi görmesi, sana inanması lazım. Bir yabancının Türk futbolcusuna anlatabileceği çok şey yok. Onların bu yönde bir günahı yok, iletişim sıkıntısı var. Bu yönde tabi ben her zaman Türk hocalardan yanayım" diye konuştu.

        SEMERCİOĞLU: GELEN, GİDENİ ARATTI

        Trabzonsporlu ve milli futbolcu Turgay Semercioğlu da, Abdullah Avcı´nın takımın son şampiyon hocası olduğunu ve camia olarak bu sevince ortak olduklarını söyledi. Avcı sonrası takımı yöneten Nenad Bjelica'nın başarılı olamadığını belirten Semercioğlu, "Şampiyonluktan sonraki aşamayı yönetim olarak da antrenör olarak da çok iyi idare edemedik. Bu vesileyle bir geri dönüş oldu. Abdullah Avcı ayrıldı ama yabancı bir hoca geldi. Yabancı hoca gördüğümüz kadarıyla kalite olarak bizim arzu ettiğimiz kaliteyi yakalayamadık. Şimdi Abdullah Avcı tekrar geri geldi. Gelen gideni arattı. Arandığı için Abdullah Avcı tekrar geldi. Avcı´nın belli bir yanışı kendine göre yok bizlere göre olabilir ama bu yanlışlarını görerek Trabzonspor´u daha da iyi yerlere çıkartabileceğini düşünüyorum. Kamuoyuyla aynı görüşteyim" ifadelerini kullandı.

        "HOCAMIZIN SIKINTISI OLACAK AMA TECRÜBELİDİR"

        Semercioğlu, Avcı´nın ikinci döneminden umutlu olduğunu belirterek, "Abdullah Avcı tecrübeli bir hoca, yaşadıklarını gözden geçirerek Trabzonspor´u daha üst seviyelere çıkaracağını düşünüyorum. Yeniden Egemen´i aldı, yeni bir planlama var. Alınan futbolcular çok önemli. Yabancı hocanın aldığı oyuncuların büyük bir kısmı Trabzonspor´un veya bizim ligin oyuncuları değil, bayağı geri oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hocamızın biraz sıkıntısı olacak ama hocamız tecrübelidir. Bunları da dizayn ederek bizim takımı daha iyi yerlere getireceğini düşünüyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?