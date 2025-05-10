Trabzonspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor sahasında lider Galatasaray'ı ağırlıyor. İki takım 4 gün arayla hem ligde hem de Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Bugüne kadar 138 kez karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, bu maçların 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. 31 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya sayılı saatler kala, maçın yayıncı kuruluşu ve her iki takımın muhtemel 11'i sporseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Trabzonspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte dev maçın muhtemel 11'leri...
Trabzonspor – Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Akyazı Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Trabzonspor – Galatasaray karşılaşmasının maç saati ve muhtemel 11'leri gündemi meşgul etmeye başladı. Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 83 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. Trabzonspor ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi alarak 46 puanla haftaya 8. sırada girdi. Peki, "Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Galatasaray maçı, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
LİGDEKİ 104. MAÇ
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 104. kez karşılaşacak.
Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.
Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.
SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Batagov, Okay, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan, Nwakaeme, Sikan, Zubkov, Banza
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
GALATASARAY'A 4 PUAN YETECEK
Sarı-kırmızılı takıma kalan 4 maçta alacağı 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Cimbom, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
DÖRT GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE RAKİP OLACAKLAR
İki takım, bu akşamki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak.