Trabzonspor - Galatasaray maçının rakamları!

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Galatasaray'ın ayrıca Süper Lig'deki deplasman serisi de son buldu. Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesinde oynadığı son dört deplasmandan da 3 puanla ayrılmıştı. Bunu son olarak 2002-03 sezonunda başaran Galatasaray'ın bu serisi de sona erdi.