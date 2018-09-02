Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, milli ara öncesinde Trabzonspor'a konuk oldu. Ligdeki ilk 3 maçında 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, rakibine deplasmanda üst üste 3. kez kaybederken maçta birçok istatistik dikkat çekti! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının rakamları
1
1|14
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında fırtınaya tutuldu! Sarı-kırmızılılar, 3'te 3 yaparak geldiği deplasmanda sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılırken 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
2
2|14
Galatasaray'ın ayrıca Süper Lig'deki deplasman serisi de son buldu. Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesinde oynadığı son dört deplasmandan da 3 puanla ayrılmıştı. Bunu son olarak 2002-03 sezonunda başaran Galatasaray'ın bu serisi de sona erdi.
3
3|14
Opta'nın verisine göre Galatasaray, Nisan 2004'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında 3 gol yemişti. İlk 45 dakikası 3-3 biten o maçı Galatasaray 4-3 kazanmıştı.
4
4|14
Trabzonspor, Galatasaray'ı evinde ağırladığı son üç lig maçında galip geldi. Bordo-mavililer bunu son olarak Mayıs 1989-Eylül 1990 arasında başarabilmişti.
5
5|14
DEPLASMAN KABUSU!
Öte yandan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 11 maçı kazanamadı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda sadece 6 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. 8 mağlubiyet alan Galatasaray, sahadan 3 kez de beraberlikle ayrıldı.
6
6|14
Yine Opta'nın verisine göre Galatasaray, 2014-15 sezonu başlangıcından bu yana Süper Lig'de sadece iki maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılılar 10 Nisan 2017'deki Başakşehir maçından 4-0'lık mağlubiyetle ayrılırken dün de aynı skorla yenildi.
7
7|14
6-0'DAN SONRA İLK KEZ!
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 5778 gün sonra 4 veya daha fazla fark ile mağlup oldu. Fatih Terim'in bundan önceki 4+ farklı Süper Lig mağlubiyeti 6 Kasım 2002'deki 6-0'lık Fenerbahçe yenilgisiydi.
8
8|14
YENİ STADINDA DA SÜRDÜ
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor, rakibi karşısında yeni stadında kazanma alışkanlığını sürdürdü. Bordo-mavililer, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda rakibi karşısında 3 lig maçını da kayıpsız geçti.
9
9|14
Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018 sezonunda da 2-1'lik sonuçla mağlup etmeyi başaran Karadeniz ekibi, bu akşam da 4-0 gibi farklı sonuçla sahadan ayrılarak 3'te 3 yaptı.Trabzonspor, aldığı galibiyetle ligde puanını da 7 ye yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
10
10|14
9 MAÇ SONRA!
Galatasaray, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra kaybetti. Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk 3 haftasında da MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamlamıştı.
11
11|14
Ligde bu sezon ilk 3 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, ilk puan kayıplarını Trabzon'da yaşadı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.