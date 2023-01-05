LİGDE 9. KEZ RAKİPLER

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.