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Trabzonspor-Giresunspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Giresunspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Giresunspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Trabzonspor-Giresunspor maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Akyazı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Ömür, Trezeguet, Gomez

Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Campuzano, Mejia, Görkem, Bajic, Serginho, Kuwas

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer 16 maçta 26 puan toplarken, Giresunspor'un ise 15 maçta 19 puanı bulunuyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

LİGDE 9. KEZ RAKİPLER

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

Trabzonspor da evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

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