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Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Hatayspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de yeni sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta başladı. İlk hafta maçlarının ardından 2. hafta bugün Trabzonspor - Hatayspor maçıyla başlayacak. Peki Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberin ayrıntıları...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Sıopıs, Bakasetas, Abdülkadır, Vısca, Trezeguet, Cornelıus

Hatayspor: Erce, Sadık, Burak, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Saint Louis, Lobjanidze, Kaabi

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