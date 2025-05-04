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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, yarın oynayacakları karşılaşmayla 32. rakip olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:41
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        Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Ligde lacivert-beyazlılar 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 42 puanla 11. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

        İki takım arasında Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette oynanan 31 maçta Trabzonspor 14 kez, Kasımpaşa da 8 defa kazandı. 9 müsabaka ise berabere sona erdi. Söz konusu karşılaşmalarda ise Karadeniz ekibi 56 gol, Paşa da 41 golle karşılık verdi.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında İstanbul'da oynanan 15 maçta Trabzonspor 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 defa rakibini mağlup etti. 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Karadeniz ekibinin attığı 27 gole, Kasımpaşa 17 golle yanıt verdi.

        Bu sezon Trabzon’da oynanan mücadele ise 2-2 berabere sona erdi.

        HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

        Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıkları Murat Temel ve Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

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