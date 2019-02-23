Süper Lig´in 23´üncü haftasında deplasmanda Göztepe´yi mağlup eden Trabzonspor, ikinci yarıda geride kalan 6 haftalık bölümde ligin ilk 6 haftasındaki performansına eş değer bir grafik ortaya koydu. 2018-19 sezonunun ilk haftalık bölümünde Medipol Başakşehir´e 2-0, Aytemiz Alanyaspor´a 1-0, Göztepe´ye 2-1 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Demir Grup Sivasspor´u 3-1 ve Galatasaray´ı 4-0 mağlup ederek 7 puan toplayan bordo-mavililer, ikinci yarıda 6 haftalık periyotta aynı rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda hanesine yine 7 puan yazdırdı. Trabzonspor bu periyotta Medipol Başakşehir´e 4-2, Galatasaray´a 3-1, Aytemiz Alanyaspor´a 2-0 mağlup oldu, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalıp MKE Ankaragücü´nü 1-0 ve Göztepe´yi ise 3-1 mağlup etti.



23´ÜNCÜ HAFTALAR İTİBARİYLE 2017-18 SEZONUNU YAKALADI



23´üncü haftalar itibariyle 40 puan topladığı 2014-15 sezonundan sonra 36 puanla en yüksek puana ulaştığı ikinci dönemini geçiren Trabzonspor, söz konusu haftada 2017-18 sezonundaki performansını da yakaladı. 2015-16 sezonunda 23 haftalık periyotta 27, 2016-17 sezonunda 35 ve 2017-18 sezonunda 36 puan toplayan bordo-mavililer, 2018-19 sezonunun da geride kalan 23 haftalık bölümünde hanesine 36 puan yazdırdı. Bir önceki sezonda aynı haftada topladığı puana ulaşan Trabzonspor, son 4 sezonun en iyi performanslarından birini sergiledi.



YEREL GAZETELER GÖZTEPE GALİBİYETİNDEN MEMNUN



Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig´in 23´üncü haftasında Trabzonspor´un Göztepe deplasmanında aldığı 3-1´lik galibiyet ve oynanan oyundan memnun kaldı. "Sonnokta gazetesi, "Bu fırtına parmakla gösterilir", Günebakış gazetesi, "Trabzon´a hayat öpücüğü", "Bordo-mavililer, ikinci yarıdaki kötü gidişe Göztepe´de `dur´ dedi, Karadeniz gazetesi, "Bu Parmak bal gibi", "Fırtına Göztepe´yi deplasmanda devirdi, 2 haftalık kabusa son verdi", "İzmir´de fırtına koptu, Trabzonspor 3 puanı 3 golle kaptı", Taka gazetesi, "Fırtına hakemi de yendi!", Kuzey Ekspres gazetesi, "İzmir´de Trabzon fırtınası" başlıklarını kullandı.