Trabzonspor, kadro istikrarını yakalayamadı!

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 21 maçta, ilk 11'de farklı isimlerle sahaya çıktı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon yakaladığı kadro istikrarını bu sezon geride kalan bölümde sağlayamadı. TransferLer nedeniyle yaşanan değişimler, oyuncu sakatlıkları ve bireysel performanslar bordo-mavililerde kadro istikrarının önüne geçti.

SAKATLIK VE BİREYSEL PERFORMANSLAR SÜREKLİ KADRO DEĞİŞİMİNE YOL AÇTI Ligin 2. haftasında ise Hatayspor'u konuk eden Karadeniz ekibi; Uğurcan Çakır, Larsen, Denswıll, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Vısca, Bakasetas, Doğucan Haspolat, Cornelius ve Trezeguet'li kadroya sahaya çıkarken, Vısca bu maçta yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan ayrı kaldı. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız geçerken, ilk 4 hafta ilk 11'de sahaya çıkan Cornelius'un ani ayrılığı ve sonrasında ise Dorukhan Toköz'ün sakatlığı, Karadeniz ekibinde tüm hesapların yeniden yapılmasına yol açtı. As kadrosundan 3 oyuncuyu kısa sürede kaybeden Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni oyuncuların uyum dönemleriyle ilgili de sorun yaşamasının yanı sıra bireysel performansların yetersiz kalışı, sürekli kadro değişiminin yaşanmasına neden oldu.

HAMSIK BU SEZON 90 DAKİKA SAHADA KALAMADI Trabzonspor'da, şampiyonluk sezona önemli katkı sağlayan Marek Hamsik ise bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Eski enerjisini sahaya yansıtamayan oyuncu, ligde bu sezon 90 dakika sahada kalamadı. 7 maçta 11 başlayan oyuncu 13 maçta forma giydi. 669 dakika sahada kalan oyuncu 1'de gol attı.

BARTRA, HUGO VE DENSWIL'DEN İSTİKRARSIZ PERFORMANS Geçtiğimiz sezon savunmada ve hücum hattında istikrar yakalayan Trabzonspor, bu sezon ise aynı istikrarı sağlayamadı. Bartra, Vitor Hugo ile birlikte uyum sağlama noktasında eksiklikleri devam ediyor. Avcı, bu bölgede zaman zaman Denswil'e forma şansı veriyor. Savunmanın solundaki isim Eren Elmalı ise takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Peres'in gelişinden sonra ise Larsen yedek kulübesinde kaldı.

KAYIP FORVETLER Trabzonspor'da Cornelius'un takımdan ayrılmasından sonra hücum hattına transfer edilen Umut Bozok ve Gomez ise etkili bir performans ortaya koyamadılar. Gomez 3, Umut ise 2 gol atabildi. DÜNYA KUPASI ARASI DA FAYDA ETMEDİ Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünde olduğu gibi ikinci bölümünde de kadro istikrarını yakalayamadı. Hazırlık kampı dönüşü evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden bordo-mavililer sonraki süreçte ise istediği kadro istikrarını yakalayamadı. Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas , Gomez ve Abdulkadir Ömür değişmeyen isimler aldu. Trabzonspor'un son 7 maçta sahaya sürdüğü 11'ler ise şöyle: Fenerbahçe: Uğurcan Çakır , Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Vısca, Trezeguet, Gomez

Karagümrük: Uğurcan Çakır, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Vısca, Trezeguet, Gomez

Giresunspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Bardhi, Trezeguet, Gomez

Alanyaspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo,Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok

Başakşehir: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Gomez

İstanbulspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Yusuf Yazıcı, Gomez

Hatayspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez