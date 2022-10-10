Trabzonspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. SAAT: 20.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

YAYIN: beIN SPORTS 1 TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı KASIMPAŞA: Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

KASIMPAŞA YÜKSELİŞTE Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi. Lacivert-beyazlılar, Şenol Can'ın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçerken gittiği son iki deplasmanda da ikişer gol atarak 3 puana uzanmayı başardı. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemiyor. TRABZONSPOR 580 GÜNDÜR EVİNDE YENİLMİYOR Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 580 günlük sürede hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.