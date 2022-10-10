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Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde Trabzonspor'un 16, Kasımpaşa'nın 12 puanı bulunuyor

Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20.00
HAKEM: Hüseyin Göçek
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KASIMPAŞA: Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

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Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

KASIMPAŞA YÜKSELİŞTE

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi. Lacivert-beyazlılar, Şenol Can'ın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçerken gittiği son iki deplasmanda da ikişer gol atarak 3 puana uzanmayı başardı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemiyor.

TRABZONSPOR 580 GÜNDÜR EVİNDE YENİLMİYOR

Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 580 günlük sürede hiç mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 3 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, iç sahadaki son 28 karşılaşmasında 18 galibiyet, 10 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

EVİNDE EN UZUN SÜRE YENİLMEYEN TAKIM

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait bulunuyor.

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

İç sahada 2 Kasım 1975 tarihinde Altay'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 30 Kasım 1975 tarihinde 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisinin, 1981-1982 sezonunu 9. haftasında, 1 Kasım 1981 tarihinde Kocaelispor'a 1-0 yenilmesiyle serisi sonlanmıştı.

Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Kasımpaşa ile Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybeden Trabzonspor (5G 2B), bu dönemdeki tek mağlubiyetini Ekim 2020'de evinde aldı (3-4). İstanbul temsilcisini son üç randevuda mağlup eden bordo-mavililer, bu rekabette sadece bir kez üst üste dört karşılaşmayı kayıpsız geçti (Ekim 2012; 4G).
  • Trabzonspor'a konuk olduğu son yedi maçın beşi 6+ gole sahne olan Kasımpaşa (toplam 35 gol), bu dönemdeki ziyaretlerinin üçünü 4+ gol atarak (6-0, 5-2 & 4-3) kazandı (4M). İstanbul temsilcisi, kaybettiği dört maçın üçünde ise gol sevinci yaşayamadı.
  • Evinde oynadığı son 28 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (18G 10B), daha uzun bir seriyi en son Ekim 1988-Nisan 1991 arasındaki 43 karşılaşmalık süreçte yakaladı.
  • Süper Lig deplasmanlarındaki son iki maçını kazanan Kasımpaşa (2-0 vs Antalyaspor & 2-1 vs Ümraniyespor), lig tarihinde sadece iki kez üst üste 3+ ziyaretinden kayıpsız döndü (Ağustos-Kasım 2013; 4G & Nisan-Mayıs 2022; 3G).
  • İstanbul takımlarını konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (3G 5B), iç sahada daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ekim 1988-Eylül 1991 arasındaki 16 karşılaşmalık dönemde yaşadı.

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